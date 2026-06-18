EU verlängert Russland-Sanktionen erstmals um zwölf Monate

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die EU verlängert ihre Wirtschaftssanktionen gegen Russland erstmals nicht nur um sechs, sondern um zwölf Monate. Eine entsprechende Entscheidung trafen die Staats- und Regierungschefs der Mitgliedstaaten am Abend bei ihrem Juni-Gipfel in Brüssel, wie eine Sprecherin von Ratschef António Costa mitteilte./aha/DP/men