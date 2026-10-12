12.10.2026 13:25:41

EU-Vertreter: Wollen China-Hybridfahrzeug-Importe auf 350.000 pro Jahr begrenzen

Von Edith Hancock

DOW JONES--Die Europäische Union wird die Importe von Hybridfahrzeugen aus China auf jährlich 350.000 Einheiten begrenzen. Dies sagte ein hochrangiger EU-Vertreter. Beide Regionen hatten diesen Monat Fortschritte bei den Handelsgesprächen erzielt.

Den Plänen zufolge strebe die EU an, die Importe chinesischer Hybrid- und Plug-in-Hybridfahrzeuge in den nächsten vier Jahren einzudämmen, sagte der EU-Vertreter am Montag. Das Ziel bestehe darin, den Marktanteil Chinas in der EU zu halbieren. Die Maßnahme könne bereits Anfang Dezember in Kraft treten.

Die Obergrenze werde zudem eine feste jährliche Erhöhung von 6 Prozent beinhalten, so der Vertreter weiter. Dies solle dazu dienen, die chinesischen Hybridexporte in die EU um mehr als die Hälfte zu reduzieren.

Der oberste Handelsunterhändler der EU, Maros Sefcovic, war Anfang des Monats zu Gesprächen mit dem chinesischen Handelsminister Wang Wentao nach Peking gereist. EU-Vertreter bemühen sich um eine Neuausrichtung der Beziehungen der 27 Mitgliedstaaten umfassenden EU zu China. Hintergrund ist die Sorge über eine Flut billigerer Importe aus dem Land. Das Handelsbilanzdefizit der EU mit China erreichte im vergangenen Jahr 360 Milliarden Euro, was etwa 403,3 Milliarden US-Dollar entspricht.

Der hochrangige EU-Vertreter sagte zudem, China habe zugestimmt, Zölle auf EU-Waren im Wert von rund 4 Milliarden Euro zu senken, die nach China geliefert werden. Darunter befinden sich Autoteile, Schuhe, Speiseeis und Olivenöl.

Kontakt: redaktion.de@dowjones.com

DJG/DJN/uxd/cbr

(END) Dow Jones Newswires

October 12, 2026 07:25 ET (11:25 GMT)

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