EU-Vizepräsident besorgt wegen US-Gesetz zur Inflationsreduzierung

BERLIN (Dow Jones)--Der Vizepräsident der EU-Kommission, Valdis Dombrovskis, hat das US-Gesetz zur Inflationsreduzierung kritisiert und Gespräche mit der US-Regierung dazu angekündigt. Wegen des Inflation Reduction Act empfinde die Kommission "große Besorgnisse", sagte Dombrovskis beim Deutschen Maschinenbau-Gipfel. Viele der vorgesehenen grünen Subventionen benachteiligten die EU-Wirtschaft in den Bereichen Automobil, erneuerbare Energien, Batterieproduktion und energieintensive Industrie.

"Der Gesetzentwurf privilegiert US-Unternehmen gegenüber anderen, indem er großzügige finanzielle Anreize bietet", beklagte Dombrovskis in einer Videozuschaltung zu der Konferenz in Berlin. Dies berge die Gefahr, "den Wettbewerb zu schwächen und die Preise zu erhöhen". Grüne EU-Beihilfen seien ihrerseits nicht in einer derart diskriminierenden Weise ausgestaltet. "Die EU und die USA können es sich nicht leisten, Zeit mit Handelsstreitigkeiten zu verschwenden", warnte Dombrovskis und kündigte an, dieses Thema gegenüber der US-Regierung am Mittwoch bei einem Besuch in Washington anzusprechen.

Mit Blick auf EU-Beihilfen erklärte Dombrovskis, die Kommission arbeite derzeit an einem neuen temporären Rahmenwerk, das es den EU-Ländern erlauben solle, "Unternehmen zu unterstützen, die unter hohen Energierechnungen leiden". Dombrovskis sprach sich zudem gegen eine wirtschaftliche Entkoppelung von China aus, die "für unsere Unternehmen keine Option" sei. Die EU solle weiter pragmatisch, aber nicht naiv mit China umgehen. "Unsere Handelsbeziehung braucht mehr Gegenseitigkeit und Gleichgewicht", sagte er.

Dombrovskis betonte, die Coronavirus-Pandemie und die geopolitisch schwierigen Zeiten spiegelten sich in der Wirtschaft wider. Umso wichtiger sei es, an den richtigen Rahmenbedingungen zu arbeiten. "Es gilt, die Krisen zu überwinden und die Wachstumspotentiale in der Welt zu nutzen." Das sei gerade für die Unternehmen des Maschinenbaus von existenzieller Bedeutung. Nicht Abschottung und Protektionismus sei das Gebot der Stunde, sondern "offene strategische Autonomie".

October 11, 2022 05:00 ET (09:00 GMT)