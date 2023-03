EU vor G20-Treffen - Bestehen auf Verurteilung von Russlands Krieg

Neu-Delhi (Reuters) - Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell fordert, dass die G20-Außenminister bei ihrem bevorstehenden Treffen unter indischer Präsidentschaft den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine verurteilen.

"Ich bin sicher, dass die Fähigkeit der indischen Diplomatie dazu genutzt wird, Russland klar zu machen, dass dieser Krieg enden muss", sagte Borrell am Mittwoch und fügte hinzu: "Dieser Krieg muss verurteilt werden." Aus Diplomatenkreisen der Europäischen Union hieß es, man werde eine Erklärung der 20 führenden Industrie- und Schwellenländer nur unterstützen, wenn der Krieg verurteilt werde.

Zur G20 gehört auch Russland, Außenminister Sergej Lawrow wird an dem Treffen in Indien teilnehmen. Erwartet werden auch US-Ressortchef Antony Blinken und der chinesische Außenminister Qin Gang. Die russische Botschaft in Neu-Delhi erklärte, man beabsichtige, bei dem Treffen "entschieden und offen über die Gründe und Anstifter der derzeitigen ernsten Probleme in der Weltpolitik und der globalen Wirtschaft" zu sprechen. "Die zerstörerische Politik der USA und ihrer Verbündeter hat die Welt bereits an den Rand eines Desasters gebracht."

