KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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16.07.2026 15:29:00
EU-Vorgaben: Google muss Android für fremde KI-Assistenten komplett öffnen
Die EU verpflichtet Google, Android für KI-Assistenten von Fremdanbietern zu öffnen. Sie sollen die gleichen Zugriffsrechte wie Gemini erhalten.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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