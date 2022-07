EU-Wettbewerbshüter durchsuchen mehrere Essenslieferdienste

Brüssel/Berlin (Reuters) - Die Wettbewerbshüter der Europäischen Union haben verschiedene Essens- sowie Lebensmittellieferdienste in zwei EU-Ländern durchsucht.

Es gebe den Verdacht der Kartellbildung, teilte die EU-Kommission am Mittwoch mit. Es wurden weder Namen noch Länder genannt.

Zu den größten Anbietern in der EU gehören der Lieferando-Eigner Just Eat Takeaway.com, Delivery Hero aus Berlin, Uber Eats sowie Wolt von DoorDash. Just Eat Takeaway.com, Uber wie auch die Lebensmittelschnelllieferdienste Gorillas und Flink teilten mit, bei ihnen habe es keine Durchsuchungen gegeben. Es fänden keine Ermittlungen hinsichtlich möglicher Absprachen mit anderen Anbietern statt, sagte ein Firmensprecher von Just Eat Takeaway.com. Delivery Hero wie auch Wolt waren zunächst nicht für eine Stellungnahme erreichbar.

Unternehmen, die gegen EU-Wettbewerbsregeln verstoßen haben, drohen Bußgelder von bis zu zehn Prozent ihres Jahresumsatzes.

