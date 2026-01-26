Meta Platforms Aktie

Meta Platforms für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
26.01.2026 15:42:42

EU: WhatsApp muss strengere Regeln des Digital Services Act befolgen

Von Edith Hancock

DOW JONES--Die Europäische Union wird die Aufsicht über Meta Platforms' WhatsApp verschärfen. Die Messaging-Plattform verfüge über genügend europäische Nutzer, um eine strengere Überwachung gemäß der regulatorischen Vorgaben zu rechtfertigen, teilte die EU mit. WhatsApp werde nun als sehr große Online-Plattform (Very Large Online Platform, kurz VLOP) im Rahmen des Digital Services Act eingestuft. Die Funktion "Channels" der Plattform überschreite die Anzahl der Nutzer der EU-Exekutive für eine solche Einstufung.

Der Digital Services Act verpflichtet Unternehmen, die als VLOPs eingestuft werden, mehr zu tun, um Nutzer vor illegalen und schädlichen Inhalten zu schützen.

Kontakt: redaktion.de@dowjones.com

DJG/DJN/kla/hab

(END) Dow Jones Newswires

January 26, 2026 09:43 ET (14:43 GMT)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Meta Platforms (ex Facebook)

mehr Nachrichten