Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
|
26.01.2026 15:42:42
EU: WhatsApp muss strengere Regeln des Digital Services Act befolgen
Von Edith Hancock
DOW JONES--Die Europäische Union wird die Aufsicht über Meta Platforms' WhatsApp verschärfen. Die Messaging-Plattform verfüge über genügend europäische Nutzer, um eine strengere Überwachung gemäß der regulatorischen Vorgaben zu rechtfertigen, teilte die EU mit. WhatsApp werde nun als sehr große Online-Plattform (Very Large Online Platform, kurz VLOP) im Rahmen des Digital Services Act eingestuft. Die Funktion "Channels" der Plattform überschreite die Anzahl der Nutzer der EU-Exekutive für eine solche Einstufung.
Der Digital Services Act verpflichtet Unternehmen, die als VLOPs eingestuft werden, mehr zu tun, um Nutzer vor illegalen und schädlichen Inhalten zu schützen.
Kontakt: redaktion.de@dowjones.com
DJG/DJN/kla/hab
(END) Dow Jones Newswires
January 26, 2026 09:43 ET (14:43 GMT)
