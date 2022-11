EU will China an Zahlung für Klimaschäden beteiligen

Scharm el-Scheich/Berlin (Reuters) - Die Weltgemeinschaft ringt kurz vor dem Ende der Klimakonferenz in Ägypten um eine gemeinsame Position.

Die EU brachte mit dem Vorschlag eines neuen Finanztopfs zum Ausgleich von Klimaschäden in den ärmsten Ländern in der Nacht Bewegung in die Debatte. EU-Vizekommissionspräsident Frans Timmermans forderte die anderen Staaten am Freitag auf, sich auf diesen Vorschlag zu einigen, der die Finanzierung auf wichtige Schwellen- und Industrieländer wie China ausweiten würde. Außenministerin Annalena Baerbock äußerte sich skeptisch, dass die Weltklimakonferenz wie geplant am Freitag zu Ende gehen kann und nicht wie frühere Weltklimakonferenzen verlängert wird.

Die EU hatte am Abend zuvor einen Fonds zur Deckung von Verlusten und Schäden in den am stärksten gefährdeten Ländern vorgeschlagen, der jedoch von einer "breiten Geberbasis" finanziert werden soll. Das bedeutet, dass Schwellenländer mit hohen Emissionen wie China einen Beitrag leisten müssten, statt dass der Fonds nur von den reichsten Ländern finanziert wird, die in der Vergangenheit am meisten zur Erderwärmung beigetragen haben. Auch Baerbock forderte China auf, sich an dem vorgeschlagenen Finanzierungstopf für die Schäden durch den Klimawandel zu beteiligen. "Was wir vorschlagen würden, ist die Einrichtung eines Fonds zur Bewältigung von Verlusten und Schäden für die am stärksten gefährdeten Länder", sagte EU-Kommissionsvizepräsident Timmermans.

Der EU-Kommissar sprach von positiven Rückmeldungen, wich aber am Freitag auf Fragen aus, ob die USA und China als die größten CO2-Emittenten diesen Vorschlag unterstützen würden. Strittig ist nicht nur, wer zahlt, sondern auch wann der Fonds eingerichtet wird. Auf der Konferenz hatte es dazu Vorschläge gegeben, dies entweder sofort oder erst im nächsten Jahr einzurichten. Die Gruppe der ärmeren Länder (G77) hatte zudem vorgeschlagen, dass der Ausstoß auf Basis von Zahlen aus dem Jahr 1992 bemessen werden soll. Timmermans beharrte am Freitag darauf, dass die Basis das Jahr 2022 sein sollte.

Baerbock sagte im ZDF, sie habe sich darauf eingestellt, dass die rund zweiwöchige Konferenz im ägyptischen Scharm el-Scheich nicht wie geplant schon am Freitag enden wird. "Ich habe meine Koffer für das ganze Wochenende gepackt. Heute Abend, das wäre doch sehr sportlich", sagte sie. Die ägyptische Leitung der Weltklimakonferenz hatte die Delegierten der knapp 200 vertretenen Staaten zuvor aufgerufen, bis Freitag eine Vereinbarung zu erzielen. "Die Zeit ist nicht auf unserer Seite, lasst uns jetzt zusammenkommen und bis Freitag Ergebnisse liefern", hatte Sameh Schukri, der COP27-Konferenzleiter und ägyptische Außenminister, an die Delegierten in Scharm el-Scheich geschrieben.

Als Vertreter Deutschlands hatten vor Baerbock bereits Bundeskanzler Olaf Scholz sowie die Umweltministerin, der Landwirtschaftsminister, die Entwicklungsministerin und zahlreiche Staatssekretäre an der Konferenz in Ägypten teilgenommen.

Das Thema Verluste und Schäden dominierte den diesjährigen Gipfel. Mehr als 130 Entwicklungsländer hatten eine Einigung über einen neuen Fonds gefordert, der ihnen bei der Bewältigung der irreparablen Schäden durch Überschwemmungen, Dürren und andere klimabedingte Auswirkungen helfen soll. Die USA und die EU hatten sich gegen diese Idee gewehrt, da sie befürchteten, dass damit die Tür für die Einführung einer gesetzlichen Haftung geöffnet werden könnte.

