EU will Mercosur-Handelsabkommen ab 1. Mai vorläufig anwenden

Von Edith Hancock

DOW JONES--Die Europäische Union wird ihr Handelsabkommen mit südamerikanischen Ländern ab dem 1. Mai vorläufig anwenden. Dies teilte die Europäische Kommission mit. Die Abgeordneten des Blocks warten derweil noch auf die Ratifizierung des Abkommens.

"Heute ist ein wichtiger Schritt, um unsere Glaubwürdigkeit als wichtiger Handelspartner zu demonstrieren", teilte Maros Sefcovic, der oberste Handelsunterhändler der Kommission, mit. "Die Priorität ist nun, dieses EU-Mercosur-Abkommen in konkrete Ergebnisse umzusetzen und den EU-Exporteuren die Plattform zu geben, die sie brauchen, um neue Chancen für Handel, Wachstum und Arbeitsplätze zu nutzen", teilte er mit.

Der Schritt erfolgt, nachdem die Abgeordneten des Europäischen Parlaments Anfang des Jahres knapp dafür gestimmt hatten, das Abkommen mit den Mercosur-Ländern Argentinien, Brasilien, Paraguay und Uruguay dem Europäischen Gerichtshof zur rechtlichen Prüfung vorzulegen. Dadurch verzögerte sich die Möglichkeit des Parlaments, über den Deal selbst abzustimmen.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/apo/cln

(END) Dow Jones Newswires

March 23, 2026 08:09 ET (12:09 GMT)