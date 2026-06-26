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26.06.2026 09:42:38
EU will wehrfähigen Ukrainern Flucht vor Krieg erschweren
BRÜSSEL (dpa-AFX) - Ukrainische Männer sollen sich einem Einsatz im Krieg gegen Russland künftig schwerer entziehen können und nicht mehr so einfach Zuflucht in Deutschland oder anderen EU-Staaten finden. 23- bis 60-Jährige, die von der Ukraine keine Ausreiseerlaubnis bekommen, sollen nach einem Vorschlag der Europäischen Kommission von den vereinfachten Aufnahmeregeln für Flüchtlinge ausgenommen werden./tre/DP/jha
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