Revolution Medicines Aktie
WKN DE: A2PYWG / ISIN: US76155X1000
|Daraxonrasib
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17.11.2026 16:54:00
EU-Zulassung für neues Krebsmedikament: Warum die Revolution Medicines-Aktie trotzdem schwächelt
Das neue Medikament soll das Wachstum von Tumorzellen bremsen. Es wirkt im Eiweiß der Zellen, das bei rund 90 Prozent der Fälle von Bauchspeicheldrüsenkrebs verändert ist und dafür sorgt, dass Krebszellen sich unkontrolliert vermehren. In einer Studie mit 500 Patienten mit fortgeschrittenem Bauchspeicheldrüsenkrebs wurde untersucht, wie sich das Mittel im Vergleich zu einer Chemotherapie auf die Überlebenszeit auswirkt. Patienten, die Daraxonrasib erhielten, lebten im Mittel noch 12,4 Monate. Die Patienten, die mit Chemotherapie behandelt wurden, 6,7 Monate.
Bauchspeicheldrüsenkrebs verursacht lange keine oder nur unspezifische Beschwerden wie Gewichtsverlust oder Schmerzen im Oberbauch oder Rücken. Der Tumor wird deshalb oft spät entdeckt, häufig erst, wenn er bereits gestreut hat. Deshalb ist diese Krebsart für die meisten Erkrankten in kurzer Zeit tödlich. Nur etwa jeder Zehnte lebt fünf Jahre nach der Diagnose noch, so die Krebsregisterdaten des RKI. Die Erkrankung tritt meist im Alter von über 70 auf.
Die Revolution Medicines-Aktie zeigt sich an der NASDAQ zeitweise 2,91 Prozent tiefer bei 162,01 US-Dollar.
/lux/DP/jha
BRÜSSEL (dpa-AFX)
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