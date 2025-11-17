EUCALIA gewährte Anlegern Blick in die Bücher

EUCALIA lud am 14.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS belief sich auf 23,77 JPY gegenüber 12,90 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite standen 6,24 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5,25 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at