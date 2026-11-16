EUCALIA legte Quartalsergebnis vor

EUCALIA hat am 13.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 8,08 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 23,77 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 20,82 Prozent auf 7,54 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6,24 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at