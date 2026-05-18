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18.05.2026 06:31:29
EUCALIA präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
EUCALIA hat sich am 15.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.
Der Gewinn je Aktie lag bei 10,33 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 11,62 JPY je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite standen 6,48 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4,68 Milliarden JPY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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