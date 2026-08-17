EUCALIA vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

EUCALIA hat am 14.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 3,34 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 11,58 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 23,12 Prozent auf 7,19 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5,84 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at