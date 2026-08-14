EUCATEX: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

EUCATEX hat sich am 11.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,78 BRL, nach 0,860 BRL im Vorjahresvergleich.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat EUCATEX im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,81 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 806,1 Millionen BRL. Im Vorjahresviertel waren 784,1 Millionen BRL in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at