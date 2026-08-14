Eucatex: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Eucatex hat am 11.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,86 BRL eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,950 BRL je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,81 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 806,1 Millionen BRL ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 784,1 Millionen BRL in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at