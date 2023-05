EuG erklärt EU-Genehmigung von Lufthansa-Hilfen für nichtig

FRANKFURT (Dow Jones)--Das Gericht der Europäischen Union hat den Beschluss der EU-Kommission für nichtig erklärt, mit dem die von Deutschland im Kontext der Covid-19-Pandemie geplante Rekapitalisierung der Lufthansa in Höhe von 6 Milliarden Euro genehmigt wurde. Der Kommission seien mehrere Fehler unterlaufen, und zwar insbesondere, indem sie unter anderem angenommen habe, die Lufthansa sei nicht in der Lage, sich in Höhe ihres gesamten Bedarfs Finanzmittel auf den Märkten zu beschaffen, teilte das EuG mit. Zudem sei kein Mechanismus verlangt worden, mit dem ein Anreiz für die Lufthansa geschaffen worden sei, die Kapitalbeteiligung Deutschlands so bald wie möglich zurückzukaufen.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/cbr/smh

(END) Dow Jones Newswires

May 10, 2023 04:20 ET (08:20 GMT)