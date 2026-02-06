EUGENE INVESTMENT SECURITIES gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

EUGENE INVESTMENT SECURITIES äußerte sich am 05.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

In Sachen EPS wurden 69,67 KRW je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte EUGENE INVESTMENT SECURITIES 67,00 KRW je Aktie eingenommen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 572,67 Milliarden KRW – ein Plus von 410,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem EUGENE INVESTMENT SECURITIES 112,19 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.

EUGENE INVESTMENT SECURITIES hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 666,26 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 540,00 KRW je Aktie gewesen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 234,40 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1 694,08 Milliarden KRW umgesetzt, gegenüber 506,60 Milliarden KRW im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at