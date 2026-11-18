|
18.11.2026 06:31:28
EUGENE INVESTMENT SECURITIES gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
EUGENE INVESTMENT SECURITIES hat am 16.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 171,00 KRW. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 198,00 KRW je Aktie vermeldet.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 25,58 Prozent auf 199,55 Milliarden KRW aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 158,90 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen mehrheitlich tiefer
In Fernost finden die Börsen keine einheitliche Richtung.