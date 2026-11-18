EUGENE INVESTMENT SECURITIES hat am 16.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 171,00 KRW. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 198,00 KRW je Aktie vermeldet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 25,58 Prozent auf 199,55 Milliarden KRW aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 158,90 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at