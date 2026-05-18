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18.05.2026 06:31:29
EUGENE INVESTMENT SECURITIES hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
EUGENE INVESTMENT SECURITIES hat am 15.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das EPS wurde auf 574,00 KRW beziffert. Ein Jahr zuvor waren 66,00 KRW je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz wurde auf 257,83 Milliarden KRW beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 126,66 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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