EUGENE INVESTMENT SECURITIES vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

EUGENE INVESTMENT SECURITIES veröffentlichte am 14.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 198,00 KRW präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte EUGENE INVESTMENT SECURITIES ein EPS von 78,00 KRW je Aktie vermeldet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 16,39 Prozent auf 158,90 Milliarden KRW aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 136,52 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at