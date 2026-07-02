Alphabet C Aktie
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
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02.07.2026 10:48:00
EuGH bestätigt Rekordstrafe gegen Google wegen Android-Praktiken
Der EuGH hat das Urteil gegen Google wegen Missbrauchs seiner Marktmacht bei Android bestätigt. Die Milliardenstrafe der EU ist damit rechtskräftig.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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