EuGH bestätigt Rekordstrafe gegen Google wegen Android-Praktiken

Alphabet C Aktie

Alphabet C für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079

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02.07.2026 10:48:00

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