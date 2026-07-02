Alphabet C Aktie
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
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02.07.2026 09:45:38
EuGH bestätigt Rekord-Wettbewerbsstrafe für Google
LUXEMBURG (dpa-AFX) - Google (Alphabet C (ex Google)) muss nach einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs eine Wettbewerbsstrafe der EU-Kommission in Rekordhöhe von 4,1 Milliarden Euro zahlen. Das Unternehmen habe Herstellern von Android-Smartphones und Mobilfunkanbietern illegale Beschränkungen auferlegt, um die Marktdominanz seiner Suchmaschine zu stärken, entschieden die Richterinnen und Richter in Luxemburg./vni/DP/stw
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