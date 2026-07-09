Sky Aktie

Sky für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 893517 / ISIN: GB0001411924

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
09.07.2026 10:06:00

EuGH: Streaming-Anbieter dürfen Widerrufsrecht nicht ausschließen

Das Widerrufsrecht bei Streaming-Abonnements darf nicht ausgeschlossen werden, wenn der Anbieter sein Angebot dem Nutzerverhalten angepasst. Dies entschied der Europäische Gerichtshof am Donnerstag in einem Urteil betreffend Sky Österreich. Bei einem Streaming-Abonnement handle es sich um die Bereitstellung einer "digitalen Dienstleistung", sodass das Widerrufsrecht nicht ausgeschlossen werden könne, urteilten die EU-Richter in Luxemburg (C-234/25).

Sky Österreich vertrat die Ansicht, dass es "digitale Inhalte" bereitstelle. Folglich könne der Verbraucher sein Widerrufsrecht verlieren, wenn er dem Beginn der Vertragserfüllung vor Ablauf der Widerrufsfrist zustimme. Eine Verbraucherschutzorganisation hat diese Klausel vor den österreichischen Gerichten angefochten. Der Oberste Gerichtshof hat den EuGH um Klärung ersucht.

ths/cgh

ISIN GB0001411924 WEB http://curia.europa.eu/ https://www.skygroup.sky/corporate

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Sky plc

mehr Nachrichten
Keine Nachrichten verfügbar.