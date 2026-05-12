Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
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12.05.2026 13:00:00
EuGH-Urteil zum Leistungsschutz: Meta muss für Presseinhalte in Italien zahlen
Der EuGH stärkt Verlage: Nationale Gesetze dürfen Facebook & Co. zur Vergütung von Nachrichten zwingen, solange ihr Geschäftsmodell auf deren Nutzung basiert.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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