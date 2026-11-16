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16.11.2026 06:31:29
euglena präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
euglena äußerte sich am 13.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
Der Gewinn je Aktie lag bei 1,33 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,31 JPY je Aktie vermeldet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 13,46 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12,53 Milliarden JPY in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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