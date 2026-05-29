KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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30.05.2026 00:11:40
"Euphorische Stimmung" um KI: Dell und Iran-Hoffnungen treiben Wall Street auf Rekordhoch
Donald Trump hat eine endgültige Entscheidung über das Iran-Abkommen angekündigt. Das treibt die Wall Street an. Auch KI und Technologieaktien profitieren von einer euphorischen Stimmung am Markt.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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