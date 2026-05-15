Eupraxia Pharmaceuticals gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Eupraxia Pharmaceuticals hat am 12.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,32 CAD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,300 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at