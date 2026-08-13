Eupraxia Pharmaceuticals präsentierte Quartalsergebnisse

Eupraxia Pharmaceuticals hat am 11.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,32 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,360 CAD je Aktie erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at