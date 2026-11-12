Eupraxia Pharmaceuticals: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Eupraxia Pharmaceuticals hat am 10.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Eupraxia Pharmaceuticals vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,32 CAD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,260 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Redaktion finanzen.at