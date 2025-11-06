Eupraxia Pharmaceuticals veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Eupraxia Pharmaceuticals hat am 04.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Eupraxia Pharmaceuticals vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,26 CAD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,230 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Redaktion finanzen.at