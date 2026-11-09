09.11.2026 06:31:29

EURASIA TRAVEL: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

EURASIA TRAVEL äußerte sich am 06.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie lag bei 4,77 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 15,51 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,63 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 19,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,36 Milliarden JPY in den Büchern standen.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 12,570 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte EURASIA TRAVEL 30,87 JPY je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite hat EURASIA TRAVEL im vergangenen Geschäftsjahr 5,73 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 19,75 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte EURASIA TRAVEL 4,79 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at

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