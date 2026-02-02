EURASIA TRAVEL gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

EURASIA TRAVEL hat am 30.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,53 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei EURASIA TRAVEL ein EPS von -6,090 JPY in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 1,14 Milliarden JPY gegenüber 974,9 Millionen JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at