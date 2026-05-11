EURASIA TRAVEL veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

EURASIA TRAVEL hat am 08.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 5,82 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das EURASIA TRAVEL ein Ergebnis je Aktie von 14,31 JPY vermeldet.

Der Umsatz wurde auf 1,36 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,27 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at