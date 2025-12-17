Eureka Acquisition A öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Eureka Acquisition A präsentierte in der am 15.12.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Das EPS belief sich auf 0,01 USD gegenüber 0,050 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 0,280 USD beziffert, während im Vorjahr 0,030 USD je Aktie in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at