Eureka Acquisition hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Eureka Acquisition hat am 10.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,02 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,070 USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at