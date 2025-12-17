Eureka Acquisition öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Eureka Acquisition äußerte sich am 15.12.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 0,01 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,050 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,280 USD beziffert. Im Vorjahr hatten 0,030 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at