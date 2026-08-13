Eureka Forbes: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Eureka Forbes veröffentlichte am 12.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,93 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,99 INR erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite standen 7,00 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6,08 Milliarden INR umgesetzt.

Die Erwartungen der Analysten für das Quartal hatten sich auf einen Gewinn von 1,98 INR je Aktie belaufen. Für den Umsatz hatten sie mit 6,91 Milliarden INR gerechnet.

Redaktion finanzen.at