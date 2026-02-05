Eureka Forbes öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Eureka Forbes lud am 04.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,52 INR. Im Vorjahresviertel waren 1,81 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6,45 Milliarden INR – ein Plus von 7,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Eureka Forbes 5,98 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 2,18 INR sowie einem Umsatz von 6,59 Milliarden INR in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at