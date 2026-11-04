Eureka Forbes präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Eureka Forbes hat am 02.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 3,81 INR, nach 3,23 INR im Vorjahresvergleich.

Eureka Forbes hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8,88 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 15,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 7,72 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at