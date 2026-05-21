21.05.2026 06:31:29

Eureka Forbes verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Eureka Forbes hat am 19.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,62 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,56 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 11,60 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 6,84 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 6,13 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

In Sachen EPS wurden 8,36 INR je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Eureka Forbes 8,46 INR je Aktie eingenommen.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Eureka Forbes mit einem Umsatz von insgesamt 27,09 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 24,37 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 11,17 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at

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