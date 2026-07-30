Eureka Homestead Bancorp stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Eureka Homestead Bancorp hat am 28.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,31 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Eureka Homestead Bancorp ein EPS von 0,090 USD in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 0,9 Millionen USD, gegenüber 1,3 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 32,81 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at