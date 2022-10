EUREX/Bund-Future auf Kontrakttief - Zinsen auf Mehrjahreshoch

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Schwäche bei den Bundesanleihen hält an, der Dezember-Kontrakt des Bund-Futures fällt am Donnerstag auf Kontrakttief. Der Verkaufsdruck kam am Morgen bereits mit den Erzeugerpreisen aus Deutschland auf, die im September im Monatsvergleich um 2,3 nach 7,9 Prozent im August zulegten. "Der Anstieg der Erzeugerpreise bleibt extrem", so Jens-Oliver Niklasch, Senior Economist bei der LBBW. Davon werde bei den privaten Haushalten in den kommenden Monaten ein erheblicher Teil erst noch ankommen. Die Inflation sei hoch im Jahre 2022, sie werde auch 2023 hoch bleiben.

Die Rendite der Bundesanleihe mit einer Laufzeit von zehn Jahren steigt derweil um 7 Basispunkte auf 2,44 Prozent und damit auf Mehrjahreshoch. Die Rendite für zweijährige Schatz-Anleihen steigt um weitere 8 Basispunkte an und rangiert mit 2,16 Prozent deutlich oberhalb von zwei Prozent. Für die jüngste Bewegung verantwortlich ist für die Zinsstrategen der DZ Bank auch die am Mittwoch erfolgte Aufstockung verschiedener Bundesanleihen im Eigenbestand der Deutschen Finanzagentur (DFA) um insgesamt 54 Milliarden Euro.

Der Dezember-Kontrakt verliert 58 Ticks auf 135,08 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 135,66 Prozent und das Tagestief bei 134,92 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 135.513 Kontrakte. Der Bobl-Futures verliert -33 Ticks auf 118,05 Prozent.

October 20, 2022 05:05 ET (09:05 GMT)