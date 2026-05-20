EUREX/Bund-Future auf niedrigem Niveau stabil

DOW JONES--Nach den jüngsten Rücksetzern zeigt sich der Bund-Future am Mittwoch im Verlauf leicht höher. Der Juni-Kontrakt steigt um 17 Ticks auf 124,13 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 124,15 Prozent und das -tief bei 123,86 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 51.038 Kontrakte. Der Bobl-Futures gewinnt 12 Ticks auf 114,87 Prozent.

Die Erzeugerpreise in Deutschland sind im April gegenüber dem Vormonat um 1,2 Prozent gestiegen und lagen damit im Rahmen der Erwartungen. Nicht überraschend ist der Anstieg der Erzeugerpreise gegenüber dem Vorjahresmonat vor allem auf gestiegene Preise von Vorleistungsgütern zurückzuführen.

Derweil hat sich die britische Inflation im April stärker als erwartet abgeschwächt. Die Inflation ist im April auf eine Jahresrate von 2,8 Prozent gefallen nach 3,3 Prozent im März. Dies spiegelt die Maßnahmen der Regierung zur Senkung der Energierechnungen der Haushalte wider. Dies dürfte etwas Druck von der Bank of England nehmen, so ein Marktteilnehmer.

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May 20, 2026 02:57 ET (06:57 GMT)