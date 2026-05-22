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22.05.2026 08:33:41

EUREX/Bund-Future behauptet im Verlauf Aufschläge

DOW JONES--Der Bund-Future behauptet am Freitag im Verlauf seine Aufschläge. Der Juni-Kontrakt steigt um 39 Ticks auf 125,20 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 125,27 Prozent und das -tief bei 125,06 Prozent. Charttechnisch positiv zu werten ist, dass der Kontrakt nun deutlicher über der 21-Tagelinie bei 125,02 handelt, die nun einen Unterstützung liefert. Umgesetzt wurden bisher 29.934 Kontrakte. Der Bobl-Future legt um 20 Ticks auf 115,39 Prozent zu.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/thl/flf

(END) Dow Jones Newswires

May 22, 2026 02:34 ET (06:34 GMT)

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