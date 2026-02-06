|
06.02.2026 08:29:42
EUREX/Bund-Future bildet vorsichtig Aufwärtstrend aus
DOW JONES--Getreu dem Motto - the trend is your friend - geht es für den Bund-Future am Freitag den dritten Tag in Folge bereits leicht aufwärts. Nachdem die EZB am Vortag keinen Impuls lieferte, könnte die anziehende Risikoaversion momentan Liquidität den Bundesanleihen zuführen. Der März-Kontrakt des Bund-Futures steigt um 18 Ticks auf 128,52 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 128,58 Prozent und das Tagestief bei 128,31 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 44.823 Kontrakte. Der Bobl-Futures gewinnt 10 Ticks auf 116,76 Prozent. Mit dem Bruch der 21- und der 55-Tagelinie hat sich das charttechnische Bild leicht aufgehellt.
DJG/thl/cln
(END) Dow Jones Newswires
February 06, 2026 02:30 ET (07:30 GMT)
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX legt schlussendlich kräftig zu -- DAX beendet Handel über 25.000-Punkte-Marke -- Asiens Börsen letztlich stark - Nikkei mit neuem Rekord
Der heimische Aktienmarkt zog am Montag deutlich an. Der deutsche Leitindex legte ebenfalls zu. Die US-Börsen präsentieren sich uneinheitlich. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich zum Wochenstart stark.