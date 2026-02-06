06.02.2026 08:29:42

EUREX/Bund-Future bildet vorsichtig Aufwärtstrend aus

DOW JONES--Getreu dem Motto - the trend is your friend - geht es für den Bund-Future am Freitag den dritten Tag in Folge bereits leicht aufwärts. Nachdem die EZB am Vortag keinen Impuls lieferte, könnte die anziehende Risikoaversion momentan Liquidität den Bundesanleihen zuführen. Der März-Kontrakt des Bund-Futures steigt um 18 Ticks auf 128,52 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 128,58 Prozent und das Tagestief bei 128,31 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 44.823 Kontrakte. Der Bobl-Futures gewinnt 10 Ticks auf 116,76 Prozent. Mit dem Bruch der 21- und der 55-Tagelinie hat sich das charttechnische Bild leicht aufgehellt.

DJG/thl/cln

(END) Dow Jones Newswires

February 06, 2026 02:30 ET (07:30 GMT)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
08.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 6
07.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.02.26 KW 6: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.02.26 KW 6: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX legt schlussendlich kräftig zu -- DAX beendet Handel über 25.000-Punkte-Marke -- Asiens Börsen letztlich stark - Nikkei mit neuem Rekord
Der heimische Aktienmarkt zog am Montag deutlich an. Der deutsche Leitindex legte ebenfalls zu. Die US-Börsen präsentieren sich uneinheitlich. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich zum Wochenstart stark.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen