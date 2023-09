EUREX/Bund-Future bleibt unter Abgabedruck

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Dezember-Kontrakt des Bund-Futures verliert am Donnerstagmorgen gegen 8.25 Uhr weitere 20 Ticks auf 129,40 Prozent. Er war bereits am späten Mittwoch nach den falkenhaften Ausführungen der US-Notenbank unter Druck geraten. Das Tageshoch liegt bislang bei 129,45 Prozent und das Tagestief bei 129,23 Prozent. Umgesetzt wurden bisher rund 32.000 Kontrakte. Der Buxl-Futures verliert 46 Ticks auf 125,94 Prozent, der Bobl-Futures 10 Ticks auf 115,67 Prozent.

Der geldpolitische Ausblick der US-Notenbank setzt dem Bund-Future zu. Die Währungshüter haben einen weiteren Zinsschritt im laufenden Jahr ins Spiel gebracht. Dazu könnten im Tagesverlauf weitere Straffungsmaßnahmen europäischer Notenbanken kommen. Unter anderem in der Schweiz, in Großbritannien, in Norwegen und in Schweden finden Zinstreffen der Zentralbanken statt.

DJG/mpt/gos

(END) Dow Jones Newswires

September 21, 2023 02:30 ET (06:30 GMT)