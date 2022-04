EUREX/Bund-Future bleibt unter Druck

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Juni-Kontrakt des Bund-Futures verliert am Montagmorgen bis 8.35 Uhr 24 Ticks auf 158,42 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 158,59 Prozent und das Tagestief bei 158,13 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 16.169 Kontrakte. Der Buxl-Futures verliert 48 Ticks auf 185,32 Prozent. Der Bobl-Futures verliert 6 Ticks auf 128,79 Prozent.

Im Handel geht man von einem anhaltenden Abgabedruck am Anleihemarkt aus. Belastend wirken die weiter steigenden Inflationszahlen. Daneben habe die EZB in Person von Isabel Schnabel noch einmal deutlich gemacht, dass sie trotz aller aus dem Krieg resultierenden Risiken an der Normalisierung ihrer Geldpolitik festhalten will, so QC Partners. Eine Unterstützung für den Bund-Future findet sich bei 157,00.

April 04, 2022 02:40 ET (06:40 GMT)