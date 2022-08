EUREX/Bund-Future dreht ins Minus

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach der Erholung im Nachthandel dreht der Bund-Future schon wieder ins Minus. Gegen 8.15 Uhr verliert er 135 Ticks auf 154,04 und nähert sich dem Tagestief von 153,77 Prozent. Gestartet war er in der Nacht mit 154,2 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 154,47. Umgesetzt wurden bisher 12.809 Kontrakte. Um 153,80 liegt laut Marktteilnehmer eine Unterstützung.

Impulse könnten am Nachmittag von den Verkäufen von Bestandsimmobilien in den USA ausgehen sowie vom Konjunkturindex der Notenbankfiliale in Philadelphia.

August 18, 2022 02:26 ET (06:26 GMT)